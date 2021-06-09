康士坦的變化球鼓手小米之前《更迭》專場巡迴照片。（海邊的卡夫卡提供)

康士坦的變化球鼓手小米之前《更迭》專場巡迴照片。（海邊的卡夫卡提供)

康士坦的變化球以第二張專輯《更迭》入圍今年金曲獎「最佳樂團」，這張作品同時紀錄著團員重要歷程，鼓手小米去年初因為類風濕性關節炎發病，小米曾在一次演出中説：「病情嚴重時，我以為自己不可能再打鼓了⋯ 」，經過吃藥治療、針灸與拉筋，身體才逐漸好轉，重返舞台和錄音室。

對於人圍金曲獎，團員們表示：「彼此因為熱愛同一件事情而投入大量熱情，各自有著不同的專長、也付出了不同程度的犧牲，希望這是一張能夠稍微療癒破碎靈魂的安慰劑。」除了感謝評審肯定，也謝謝歌迷一路支持與鼓勵。小米因為兩年前製作專輯，痛到無法忍受去醫院檢查才得知罹患類風濕性關節炎，即便拇指直至今日仍不能彎曲，憑藉意志力和對音樂的熱情，走過沮喪，一步步和團員們完成這張專輯，更重回舞台，繼續打鼓給台下的觀眾聽，入圍金曲是很好的鼓勵，也希望藉由自身經歷鼓勵大家。

康士坦的變化球雖然被譽為「厭世樂團」，但音樂呈現出的能量卻是積極的，第二張專輯加入少見全員主唱的編制，融合Emo Punk、Post Rock、Hardcore等元素。同時，加入大量的歌詞，或透過口白詮釋的〈Hi There〉、〈嘮叨〉，皆讓人耳目一新。歌詞創作主要來自吉他手ARNY和鼓手小米，擅長刻畫現實生活，引起廣大共鳴。

康士坦的變化球日前釋出〈擱淺的人〉IG濾鏡以及〈安靜的美好〉吉他示範，呼籲大家低度活動避免外出，團員有也趁機好好練琴與寫歌創作。

(中時 )