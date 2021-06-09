白宮國安會印太事務協調人坎博美東時間本月8日重申美國對台灣堅定的支持，並強調，美國將持續協助台灣強化嚇阻能力，以維持台海和平穩定。外交部今天肯定坎博的友好言論與支持，並再次感謝美國對台灣的及時協助。

坎博8日出席新美國安全中心（CNAS）2021國家安全會議，與CNAS執行長方登對話。他在答覆有關台灣議題時表示，美國能做最重要的一件事情，就是採取一套全面措施，尋求增強威嚇力，維持台海和平穩定，讓台灣能安居樂業。

他強調，美國對台戰略首先是確保和平穩定，這不只是私下保證，而是公開警告；其次是依循台灣關係法，確保美國在西太平洋的能力，以防地區現況遭受破壞。

對此，外交部發言人歐江安表示，坎博也在會中重申美國對台灣堅定的支持，包括派遣三位美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪抵台灣，代表美國政府宣佈捐贈疫苗。坎博同時強調，美國將持續協助台灣強化嚇阻能力，以維持台海和平穩定。外交部肯定坎博協調人的友好言論與支持。

她說，拜登政府上任以來，持續展現對我國的強勁支持，已多次重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」，並積極聯合盟友表達對台海和平穩定的高度重視，更在我國政府與人民全力抗疫之際，及時伸出援手。

外交部強調，台灣作為美國在印太區域的緊密夥伴，我國政府將持續強化自我防衛能力，為台海及區域和平、穩定做出貢獻，未來也將繼續在既有深厚基礎上，深化台美全面合作夥伴關係。

(中時 )