檳榔攤老闆娘黃小姐的防疫看板，內容相當霸氣。（胡健森攝）

檳榔攤老闆娘黃小姐的防疫看板，內容相當霸氣。（胡健森攝）

這場全民防疫戰爭打得正激烈，但仍有部分民眾不願配合各項防疫政策，宜蘭縣有家檳榔攤氣不過不守防疫規定的客人，霸氣地在店門口豎立一塊「不戴口罩，老娘就不做你生意」的看板，果然讓許多客人乖乖地戴好口罩，避免出現防疫破口。

大家總是說「做生意要與人為善、要顧客至上」，但是宜蘭縣冬山路二段一家檳榔攤在上個月卻在店門口豎立了一塊招牌，內容寫著：「防疫期間請戴好口罩，未戴口罩者，老娘不做你的生意」，相當霸氣，也讓路過的人看了不禁會心一笑。

老闆娘黃小姐笑說，上個月宜蘭發生新冠肺炎本土群聚感染事件後就心生警惕，並且立即配合戴口罩等防疫政策，但卻發現，許多上門的客人為貪圖方便，就是不願戴口罩，她屢勸不聽後，乾脆花錢請人製作了這塊看板，宣示配合防疫的堅定立場。

黃小姐說，自從豎立了這塊看板後，一些原本不願配合戴口罩的客人都乖乖戴上口罩，但還是有少部分「很皮」的客人依舊不戴口罩，她也很乾脆地拒絕做這些不戴口罩客人的生意，也有客人抱怨或開玩笑地說，妳這樣「太嗆」、「太恰」（台語）了、或是說妳可能之前「剩」（意指存款）很多喔，但同樣也有不少客人大力稱讚，說她防疫到位。

黃小姐說，自從本土疫情爆發之後，她的檳榔攤的生意確實有明顯減少，主要原因是許多老客人頓時沒了工作，不能像之前出門工作賺錢，賣檳榔的業績至少掉了3成，反倒是飲料、香菸的生意比較沒受到影響，有可能是到檳榔攤買飲料、香菸，不用像到便利商店還要實名制、實聯制，比較簡便一些。

但即使如此，她仍然堅持到她這裡買東西一定得戴好口罩，即使有可能趕跑了一些客人，但她還是堅持大家要配合防疫、維護自己的健康最重要。

(中時 )