韓國大邱市向中央政府轉介購買輝瑞疫苗管道真偽不明，遭批有損國格。大邱市長權泳臻因此公開道歉，市政府也被要求查明是否有預算投入違法交易。

韓聯社報導，權泳臻8日下午為轉介疫苗購買管道引發爭議正式公開道歉。他說：「本是為協助政府購買疫苗的善意之舉，卻引發社會爭議」，「本來只是單純未購入疫苗，演變成疫苗詐欺爭議，都是我一時不察造成」，對於引發社會不安表達歉意。

大邱當地醫療機構組成的medicity大邱協會與聲稱可取得輝瑞疫苗的德國某物流公司接洽購買3000萬人份疫苗相關事宜，大邱市政府轉知保健福祉部同時，權泳臻高調公開此事，引發社會關注。

權泳臻說明，他在記者問到地方政府是否可能自行購買疫苗時，提及政府仍在檢討中的案件，才使這次事件惡化為政治爭議，對於自己輕忽的言行損害大邱形象、對市民造成傷害感到抱歉。他也希望各界停止對當地市民及醫療機構的批評。

韓國中央應急處置本部3日已表明不會透過此管道購買輝瑞疫苗，輝瑞韓國分公司也強調未透過第三方向韓國販賣疫苗，認定該物流公司提出的購買方案並不合法，將在確認交易真偽後採取法律行動。

對此，曾任慶尚南道知事並在2017年與文在寅角逐總統大位的無黨籍國會議員洪準杓，要求大邱市詳細說明，確認是否投入預算在違法交易中。（編輯：周永捷）1100609

(中央社)