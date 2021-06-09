屏東一名羅姓辣妹，在網路上PO色情小廣告，自稱「罕見S型雙峰珍奶」，吸引嫖客上門尋芳，但屏東分局嚴格執行防疫期間色情業者利用網路媒介色情，全力執行網路巡邏，趁她外出前往接客時，將羅姓辣妹及載她的黃姓女車伕逮捕。羅女落網後委屈地向警方說，自己是表示第一次下海接客，想不到還沒賺到錢就被抓，警方現場雖未查獲她正在接客，訊後將其請回，但黃姓女計程車司機黃婦承認當車伕，訊後依妨害風化罪嫌送辦。

PO「罕見S型雙峰」廣告賣淫，辣妹辯：第一次賣還沒賺到。(宋原彰翻攝)

COVID-19疫情延燒，全國持續強化三級警戒狀態，八大行業及休閒娛樂場所皆不得營業。然許多八大行業者卻轉而地下化經營，屏東警分局為防止八大業者偷偷營業，透過定點稽查、網路巡邏等結合實體與虛擬世界的無縫布線，設下重重關卡，嚴防密堵防疫破口。

昨(8日)20時許，屏警分局崇蘭派出所員警於網路巡邏時，發現有色情從業者於網路上刊登性服務廣告，遂主動偵查並於適當時機將馬夫司機黃嫌(女、約60歲)及色情從業人員羅女逮捕到案，現場查扣用於色情交易物品及營業所得等相關證物，全案依違反妨害風化案移送法辦。

屏東警分局長劉清俊表示，在疫情如此嚴峻之狀態下，秉持局長李文章絕不容許北部色情從業者南移，全面清查汽車旅館、出租套房等易發生性交易之地點，避免感染擴散、危及民眾健康安全。並籲請民眾減少不必要之外出，以降低互相感染之機率，以維護你我健康。

(中時新聞網)