中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增245名本土確診案例。這波本土疫情自5月11日以來，到6月8日為止已10397人確診，296人死亡。加上今天確診25人，這波本土疫情快速累積10671人確診，死亡累積至321，平均致死率達3%，目前全球平均致死率為2.16%。

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增275例COVID-19確定病例，其中274例為本土個案，另有1例境外移入個案，確診個案中新增25例死亡。

指揮中心說明，今日新增25例死亡個案，共計為男性20位、女性5位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月30日，確診日介於5月17日至6月5日，死亡日介於5月29日至6月7日，其中23人都有慢性病史。

國內包含北投一家、內湖電視台記者等，連續發生好幾起暴斃的案例，染疫後就迅速病逝，醫療應變組副組長羅一鈞表示，5月11到6月7日以來，共有35人是到院前死亡，佔了11.8%。

羅一鈞表示，本週針對家戶感染是調查匡列的重點，希望確診個案都可以儘速到醫院內，減少病程惡化的狀況，今天看起來統計到前天確診病例中，雙北確診病患沒有居家隔離，都是安置在集中檢疫所或是醫院處理，本週會這樣處理，

至於快篩陽性，羅一鈞說，若量能足夠，希望可以到加強版集中檢疫所或是加強版防疫旅館，也會配發血氧機，之前已經配發一千台，今天會在配發一萬五千台，希望篩檢站，快篩陽性時可以拿一台血氧機回家，在家中偵測血氧濃度，小於等於94%，就儘速送醫。

(中時 )