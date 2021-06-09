有鑑於國內疫苗展開大規模施打，中央流行疫情指揮中心今公布最新的疫苗接種順序，確定將洗腎患者、75歲以上長者納入優先名單，列入第六類，並提高執行防疫任務的警察人員，從第七類提升至第二類施打對象。

指揮中心今公布的前七類優先接種人員共累積353.5萬人，其中第五類人員除原有的機構、社福照顧系統之外，還納入洗腎患者，更新增第六類的75歲以上長者，第七類人員也將為執行防疫相關任務的警察、運輸及倉儲業者、高中職以下學校教職員工與校內工作人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員，不過都需經過指揮中心同意。

衛福部長陳時中表示，相關的接種模型都已有討論到，75歲以上已經內含在80歲以上，列入名單，根據造冊通知，會儘速打，再來個年齡層會慢慢開放，台灣會把高接觸風險者，醫療慢慢列在前面。長照單位的，75歲的高齡的就來開放，一次就開到到這裡。

至於混打部分，目前專家會議沒有這樣的建議，還是要更多證據，大家都有看到相關報告，但目前相關資料完備一點再做決定較好。

(中時 )