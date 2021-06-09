為避免端午連假返鄉人潮成防疫破口，台南市政府祭出「家戶聯防」 措施，引發人權團體質疑，要求台南市長黃偉哲收回措施。台南市政府發言人田玲瑚表示，該措施主要是「鼓勵」區里間相互關懷，「通報」一詞惹爭議，市府幕僚已修正宣傳用字遣詞，避免外界誤解。

市府強調，端午連假期間，敬請留在原居住地勿移動，若仍須回台南，鼓勵6月11日至6月14日返鄉的旅客 能主動前往篩檢，保護自己也保護家人。

田玲瑚表示，台南目前確診個案為36人，追蹤傳染鏈皆與外縣市移動者接觸，白河傳染鏈中，一位移動者導致確診者高達8人，市府祭出「退車票送200元」及「家戶聯防」兩大措施，是希望大幅降低移動者，阻斷任何可能的傳染鏈。

面對外界對「家戶聯防」措施的誤解，田玲瑚說，主要是因為用字遣詞造成的誤會，絕不是鼓勵「惡意通報」，而是善意關懷，主動提醒我們的親人、鄰居與朋友，返鄉後可前往篩檢，篩檢是鼓勵性質非強迫。

其他縣市先前案例曾有家族12人確診，傳染鏈來自喜宴、歌唱班成員直接、間接傳染，共造成112人染疫、3人不幸過世；另也有隱匿疫調，造成700人被匡列，隱匿者也被罰30萬的事件等；上述案例可知1位外縣市移動者，可能造成傳染鏈或影響層面有多大。

日前北部也發生一家4口3死命案，唯一存活53歲女兒快篩後呈陽性，PCR陽性確診，此案例令人遺憾，因近期民眾鮮少和外界聯絡，發生憾事沒人知道；該案發生同一天，彰化機警村民見鄰居洗家具，多問幾句就找到新冠確診病例，及時阻斷一條傳染鏈。這些案例，顯見「家戶聯防」、彼此關懷的重要。

田玲瑚指出，疫情造成人與人拉開距離、但心與心的距離可更加緊密，獎金設置的目的，非“檢舉獎金”，而是給予鄰里長一些鼓勵，期許平常熱心的鄰里長們在防疫期間能更加努力，守護居民的健康也守護社區。

台南市政府歡迎6月11日6 月14日返鄉的旅客 能主動前往篩檢，主要篩檢地點：南區松柏育樂中心篩檢站、 永康區衛生所、新化體育場篩檢站、新營醫院等地，或撥打06-2880180防疫專線。

(中時 )