蔡昌憲今（9日）剛好是與空姐老婆結婚三週年，中午在臉書和大家宣布好消息，８月即將要當爸爸了，他表示：「八月會有一位跟爸爸一樣帥的獅子座寶寶來當我們的小孩，我跟老婆都非常的期待。」老婆也同時個人IG發文分享喜訊：「感謝這一路來，一直支持與鼓勵我的朋友，感謝老公！他是我最強大的後盾。」喜訊公開後，引起許多藝人朋友與粉絲前來留言祝福。

蔡昌憲在文章裡文分享，兩人在懷孕的過程中，經歷了許多的酸甜苦辣，他坦言：「在懷孕的過程中，經過三次試管都失敗，跟老婆做了一個重大決定，我們想要一切順其自然，沒想到小菜包這麼快就回來了。」在這麼艱困的時期出生的寶寶，覺得一定會很厲害的，也給在疫情期間辛苦的所有人，一個很棒的好消息。

蔡昌憲和空姐老婆同框，家庭生活相當幸福美滿。（圖/蔡昌憲 臉書）

蔡昌憲八月份即將當爸爸，現在肚子裡的小菜包已經30週。（圖/蔡昌憲臉書）

蔡昌憲和老婆，非常期待獅子座寶寶的來到。（圖/蔡昌憲臉書）

蔡昌憲坦言：「前兩年的日子真的很煎熬，兩年前送走了菜包去當天使，父親去年也離世了，生離死別不斷在身邊發生，像是逼著我必須快點成長。」他表示，現在肚子裡的小菜包已經30週，相信寶寶一定很可愛很有活力，請大家給我們最大的祝福，現在只要小菜包平安健康出生就好。

許多演藝圈好友、網友們聽到懷孕的好消息，紛紛到底下留言祝賀：「總算公開了！！害我憋得好辛苦」、「恭喜！歡迎小菜包」、「覺得感動！恭喜昌憲哥」、「恭喜！我完全能理解試管的辛苦，媽媽真的很偉大，爸爸能用心陪伴左右是最重要的！」、「好感動，期待小菜包的到來，爸爸媽媽都辛苦了！」

(中時新聞網)