國內疫情嚴峻，疫苗一劑難求，陸續出現特權打疫苗，北市某診所昨晚深夜傳出開放一般民眾接種疫苗，門口大排長龍，該診所今天證實，確實有幫診所相關志工接種新冠肺炎疫苗，並強調，自己是合法的醫療院所。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，還要了解這些人是否有在造冊中，但他據他了解目前北市還有四萬人應打而未打。

台北市某診所被爆為非前三類人員施打AZ疫苗，北市副市長黃珊珊證實有配發疫苗給診所，是否為非前三類人員施打還待稽查。指揮中心也表示，若違規，最重將罰200萬元。

該診所負責人為台大醫院肝病權威許金川教授，外傳，疫苗是透過北市府高層取得疫苗，給未造冊的醫護人員施打。對此，台大醫院今天聲明強調，無將新冠肺炎疫苗轉移至任何其他機構，院內每一劑疫苗的施打，都有醫療資訊系統處方資料、被施打者簽名，並逐日逐筆上傳NIIS系統，每日庫存和耗用都必須勾稽一致。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，是否為特約，跟北市衛生局查詢後，六月二日有合約在案，施打對象是否符合，這一批不管是打一類、一二三類都是造冊，按照這樣的策略人數來分發疫苗比例，只要造冊的範圍內，就合乎規範，但若造冊不實也不行。，

台北市造冊人數中未接種比率還有四萬人，應該是還有一些應施打但還未施打，需要再了解昨晚傳出的消息這些打的人是否在列冊中，需要在核對。

(中時 )