有關民眾指控在Momo電商平臺購買「防疫有機蔬菜箱」，售價499元僅有4菜2果，民眾打爆供貨者之一「竹林有機農場」電話，今由竹林有機農場創辦人黃淑女出面回應。

黃淑女指出，「防疫有機蔬菜箱」價格，其實包含電商平臺抽成、物流到府費用、集貨場成本、採購業者利潤與有機檢驗費用等，最後才是產地農民收入。

考量雙北疫情嚴峻、物流龍頭斷鏈、彩雲颱風挾帶豐沛雨量襲臺，光南部就有大量蔬菜需求，但考量北部有小眾消費者，須食用有機蔬果，因此，仍咬緊牙關出貨給雙北民眾。

開箱售價499元的「防疫有機蔬菜箱」，竹林有機農場提供「高麗菜、地瓜葉、九層塔、甜菜根、胡蘿蔔」等品項的有機標章與檢驗證明。

黃淑女說明，因「宅配到府」，不用到傳統菜市場或連鎖通路「人擠人」，符合疫情指揮中心「宅在家、救國家」政策，為此，出貨前還刻意降價給採購業者，希望略盡防疫綿薄之力。

除強調「竹林有機農場」只是「防疫有機蔬菜箱」供貨商之一，以及解釋成本結構、感謝消費者厚愛外，黃淑女呼籲，民眾可依實際需求，選購包含物流成本與經過有機驗證的「防疫有機蔬菜箱」，或須到超市排隊自取的「蔬菜箱」。

(工商 )