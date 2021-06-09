軟銀集團是背後大金主的美國食品外送公司DoorDash周三宣布在日本推出外送服務，加入這個在疫情期間競爭越來越激烈的市場。

DoorDash目前仍然處於虧損。該公司表示，在日本推出的外送服務最初僅限於宮城縣仙台市（Sendai）。此前DoorDash已經將業務拓展至加拿大和澳洲。

DoorDash執行長徐迅（Tony Xu）表示:「我們的策略一直是活絡當地經濟，尤其是那些一直以來較缺乏服務，但商家和客戶之間的連結需求很高的郊區市場」。

軟銀也是日本一些最大外送服務平台，如優步（Uber Technologies）旗下的Uber Eats，以及Demae-can Co Ltd的大股東。

DoorDash去年從雜貨店和便利商店配送業務進軍食品外送市場，上季營收較去年同期暴增近2倍（年增198%），達到10.8億美元，優於市場預估的9.933億美元。

惟受到外送員人力短缺影響，該公司上季每股虧損34美分，超出市場預期的每股虧損26美分。

儘管如此，DoorDash仍在上個月調升全年展望，因為即使美國加速疫苗接種和持續放寬防疫限制鼓勵人們外出用餐，但美國政府發放的激勵性支票仍有助於第一季的美食外送需求保持穩健。

該公司將2021年總訂單價值預測區間從先前預估的介於300億～330億美元上修至介於350億～380億美元。並將調整後之息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）目標區間，從先前的介於0～2億美元擴大至介於0～3億美元。

(時報資訊)