美股費城半導體指數收低，台股ADR多下跌。早盤台積電(2330)開低，電子股仍弱勢整理，航運貨櫃族群的長榮(2603)領軍上攻，但長榮中場後震盪，電金傳產權值股欠缺多頭氣勢，台股開高走低，收盤跌109點至16966點，成交值為3984億元。

美股周二在市場缺乏題材，投資人觀望，周二美股漲跌互見，道瓊工業平均指數跌30.42點或0.09%，為34,599.82點。標普500指數幾近收平，較5月7日創下的歷史高點差約0.3%。以科技股為主的那斯達克綜合指數漲0.31%，收在13,924.91點。

美國週二(8日)受到美債殖利率下滑、比特幣暴跌，半導體類股疲軟，費城半導體指數跌0.64%。台積電ADR收盤跌1.95%、日月光ADR跌0.71%、聯電ADR跌2.63%。

台股早盤開小高，盤中台積電等電子權值股跌勢擴大，金融股亦無力以及原物料的中鋼(2002)、台塑(1301)等均下壓，台股跌落17000點之下，盤中仍以航運股穩定多頭軍心。

受費城半導體指數收低，台股ADR多下跌。早盤雖台積電開低，但在航運貨櫃族群的長榮領軍上攻，台股早盤開小高，惟盤中台積電等電子權值股跌勢擴大，金融股亦無力以及原物料的中鋼(2002)、台塑(1301)等均下壓，台股跌落17000點之下，盤中以航運股穩定多頭軍心，指數回到萬七關卡之上，但航運的長榮收盤只小漲0.5元，陽明(2609)翻黑，中鋼收低，台股僅倚靠生技以及部分強勢的中型電子股逆漲，終場加權指數仍收在一萬七千點之下。

台股今日盤勢持續震盪，最高17082點，最低16907點，高低點相差了175點。持續失守5日線等短期均線。

台股受疫情影響，由於京元電子(2449)等電子廠停工影響，短期內晶片供給恐更吃緊，也影響半導體族群的走勢，加上外資偏空操作，台股短期持續承壓。

(時報資訊)