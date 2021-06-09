大陸男星吳亦凡曾是韓團EXO成員之一，外型酷帥的他充滿才華，退團後在大陸發展得有聲有色，更擁有不少死忠迷妹，男神的感情生活也成為焦點，先前他被爆出連劈4女，雖然工作室立刻澄清謠言，但有消息指出，吳亦凡恐將被列為「劣跡藝人」遭封殺。

日前吳亦凡遭多名網紅輪番爆料，在網路上到處撩妹，上月底還被直擊包場帶長腿妹看電影，女方身份還是中國一級體操運動員「小怡同學」，導致「吳亦凡有幾個女朋友」衝上微薄熱搜榜，成為網友們公認的新一代渣男，更有人指出，吳亦凡恐怕因此被官方列為「劣跡藝人」，落到和范冰冰、鄭爽等人一樣的下場。

然而吳亦凡和楊紫主演的古裝劇《青簪行》，原定今年下半年開播，如今卻因吳亦凡的醜聞，面臨被禁播的危機，還有網友發現首播平台的待播清單中，沒有《青簪行》，質疑該劇很可能會胎死腹中，就有劇迷希望乾脆換角重拍，「實在不行，AI換臉也行，這麼看來播出的話，應該沒什麼人看吧。」

吳亦凡恐怕會被列為劣跡藝人。（圖/翻攝自微博）

事實上，吳亦凡先前被指控，和芭蕾美女都美竹去年底開始交往，今年4月卻突然態度冷淡，接著就爆出包場看電影的新聞．讓都美竹情緒大崩潰，另一名網紅象韻潔也接著跳出來承認和吳亦凡曖昧過，網紅宋宋璨更是直接貼出對話截圖諷刺，「吳亦凡哥哥真多妹妹」，讓外界全看傻眼。

(中時新聞網)