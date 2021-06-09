南韓將台列入旅遊泡泡 陳時中回應了 14:352021/06/09 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南韓將台列入旅遊泡泡，陳時中表示出外旅遊要注意安全。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓近期欲推動旅遊泡泡，將台灣、新加坡、泰國、關島等列入優先名單。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，出外旅遊要注意安全，南韓將我們列入名單，我們也要嚴格遵守他們的規定。 (中時 ) #南韓 #旅遊泡泡 #列入 #將台 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 直播》新增274例本土 再爆25人死亡 陳時中：疫情還算平穩 - 生活 今增25例死亡個案 死亡率再攀新高達3％ - 生活 新北確診破5千 侯友宜：這兩區不樂觀、有上升趨勢 - 生活 勞工紓困3萬入帳 他秀截圖：快速申請方法曝光 - 生活 桃園確診13起 足跡全聯、大潤發和大樹藥局 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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