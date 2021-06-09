高雄1名人妻小芳（化名）前年發現結婚多年的丈夫突性情大變，2人大吵後丈夫即離家出走，後來她從小姑那得知丈夫原來早有外遇，丈夫甚至公然PO出與小三合拍的抖音（TikTok）影片展現親密；小芳當時與小三達成協議，要求對方不得再與丈夫見面，否則將付30萬違約金，不料她日後仍發現2人私會，告上法庭後，法院判小三需依協議內容賠償30萬元。

判決書指出，小芳與丈夫結婚多年、育有2女，夫妻相處一向融洽，但至前年開始她發現丈夫態度劇變，變得經常嫌棄她與不耐煩，2人在前年11月大吵一架後，丈夫就離家出走至今，她當時很難過、不明白做錯什麼，導致對方不願回家，直到去年2月她的小姑傳來多張丈夫與小三的親密合照，她才明白真相。

小芳的小姑因為不滿哥哥將小三帶回家中介紹給雙親，小三甚至公然地說2人正在交往，囂張態度讓她決定向小芳告狀；小芳後來甚至發現丈夫與小三在床上親密地拍抖音影片，決定提告並求償50萬，而小三在和解時承諾不會再與她丈夫見面，若毀諾將賠償30萬元，達成和解後撤告。

不過和解後才經過1個月，小芳竟又發現丈夫偷帶小三到台南遊玩，最後由小姑找哥哥對質並偷錄音，才逮到證據證明2人確實私會；小芳之後拿證據再告上法庭，錄音內容中，丈夫提到「我也唸她（指小三）很久，說妳知道出來有風險嗎，30萬妳要賠嗎？」法院因此認定確實已毀約，判小三須賠償30萬元，可上訴。

(中時新聞網)