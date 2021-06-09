為加強對抗北京競爭，美國參議院8日表決通過《美國創新與競爭法案》，建議投資逾1900億美元於技術研發。外交部指出，該法案是參院反制中國最具代表性的大型法案載具，其中也納入多項有關台灣的友我法案，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

美國近年面對中國在技術創新方面的強大挑戰，國會議員此次提案試圖避免美國在這場競賽處於下風。法案重點之一是因應今年出現的半導體短缺問題。聯邦參議院以68票贊成對32票反對，順利通過該項最新抗中法案。

外交部發言人歐江安表示，美國聯邦參議院於美東時間8日表決通過的「2021年美國創新暨競爭法案」，是由參院民主黨領袖舒默提出，這是參院反制中國最具代表性的大型法案載具。

其中也納入「2021年戰略競爭法案」、「台灣學人法案」及「台灣主權象徵法案」等多項有關台灣的友我法案，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

她說，美國國會長期以來不斷採取立法等各項具體作為，積極推動深化台美關係，彰顯美國會不分黨派對台灣的一致強勁支持。近年來台美關係不斷提升，美國拜登政府上任後也持續不斷以具體行動展現對台美關係的重視與支持。

外交部將持續關注該法案的後續審議情形，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，以持續深化台美緊密夥伴關係。

(中時 )