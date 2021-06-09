今天在大聯盟場上天使以8：1大勝皇家，先發投手希尼(Andrew Heaney)主投6.2局失1分送出7次三振順利拿下勝投，自責分率目前是4.37。而本場比賽天使打線大爆發，靠9支安打穩穩拿下8分，對方先發投手也吃足了苦頭，投4局就挨了6分退場。這場天使打線靠大谷翔平拿下2分，比賽開始的第1局他就轟出2分打點全壘打驚艷全場，這也是他本季第17轟。

There’s no such thing as overhyping Shohei Ohtani. Dude just hit a ball 470 feet pic.twitter.com/o25r2fZzIL — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 9, 2021

今天在1局下半隊友厄普頓(Justin Upton)率先上到壘包，大谷翔平跟對手纏鬥到2好2壞時抓住一顆偏高的球一棒轟出右外野全壘打牆，這是一支2分炮，也讓天使首局就以2：0領先對手，而這支全壘打對大谷翔平也格外有意義，因為這是一發超遠距離的470英呎大號全壘打，刷新他個人全壘打最遠距離。

目前大谷翔平的17轟暫時落後給藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)和勇士的小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)，位居聯盟全壘打榜單第二名，對於一個投手來說相當不容易，而本季他不斷上演驚奇，也一度暫居聯盟全壘打王，沒想到他能一路咬住這個全壘打王的競爭行列，目前離20轟也不遠了。

另外今天還有一支安打表現，總計3個打數揮出2安打貢獻2分打點，打擊率來到優質的.261，真的是名符其實的「二刀流」，目前他的投球成績也不差，上一場對戰水手6局飆出10K只失2分，而投球完隔天就開轟，教訓了高中學長菊池雄星，沒想到今天又再度開轟。而天使隊今天在2、3、4、8局各攻下2分，打到皇家喘不過氣來，捕手史塔西(Max Stassi)4打數2安打貢獻2分打點，沃德(Taylor Ward)4打數1安打貢獻2分打點。

(中時新聞網)