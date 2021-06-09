壹電視驚傳猝死員工染疫 化學兵全副武裝進辦公室消毒

位在內湖區的壹電視大樓日前一名棚內攝影師猝死在廁所內，8日晚間死者PCR檢測結果為陽性，北市府今也緊急啟動機動快篩隊，協助壹電視快篩；北市副市長黃珊珊表示，昨晚聯醫副總院長璩大成到現場看過，設置快篩站要確保動線可以保護醫護人員的安全，還要有足夠的空間檢測、等候。

黃珊珊說，壹電視員工造冊今天就有160多位，如以200位為限的話，預計今天下午就可以知道PCR結果；黃表示，今早已場勘完，將所有設備進駐，主要是要把防疫公車叫來，如有陽性就立刻送走。

黃珊珊解釋，造冊一定要先做，聯合醫院的同仁回去，要把檢體一個一個打條碼，篩檢完立刻送實驗室，比較費工夫，但我們動作已算很快了，下午1點開始，看能否在4點完成篩檢，今晚就知道全部結果。

一名壹電視攝影員工日前猝死於電視台，被確診生前得到新冠肺炎，北市府快篩機動隊9日進駐該大樓篩檢，副市長黃珊珊（中）表示，目前已166人篩檢完畢，其中10人呈快篩陽性。（張鎧乙攝）

至於是否一天就能知道PCR結果，黃珊珊說明，仁愛院區有新的機器，4點前篩檢的就會知道結果，4點以後篩檢的結果要等到明早，市長希望把時間縮到最短，因為有時候快篩陽性送去隔離，但PCR陰性又要送出來，這很麻煩，希望在今天就能知道結果。

黃珊珊說，壹電視有好幾棟樓，現在先以紅區，以及與這位同事有工作關係的人先篩檢，篩檢順序為紅區、黃區、綠區，紅區篩檢完後，會依照該名同事可能的足跡，框出來變成黃區。

黃珊珊指出，再來是另外一棟，工作上沒有直接關係，可是有人員會流動的叫綠區，先把三個區框出來後，由聯醫判斷；會先把紅區造冊出來，他們同仁不只100人，不會只有一天，有需要的話兩天、三天我們都還會再過來。

黃珊珊強調，要看篩檢結果，如果紅區陽性率很高的話，可能綠區都要做，看整個篩檢的情況。

截至下午2點30分，現場防疫巴士有一名女同仁被載走，至於詳細情形待衛生局詳細說明後才能確認有多少確診者。

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(中時 )