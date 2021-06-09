蘇貞昌針對紓困特別預算赴立院報告並備質詢。(蔡壁如質詢約從27分起)

國內新冠肺炎疫情嚴峻，民眾黨立委蔡壁如今(9日)上午質詢時指出，指揮官陳時中已疲態百出，國人看到CDC跟著疫情跑，而不是超前部署，顯然部長級CDC以力不從心，應改組升級，而蘇貞昌回應，「過去陳時中擔任指揮官做得很好、盡心盡力，現在疫情嚴峻，我們其實是「舉國之力來撐整個防疫」。此一回應顯然蔡壁如無法認同，她於質詢結束後在臉書寫下心得，表示「哀莫大於心死」、「我大驚！」

蔡壁如質詢時問蘇貞昌，SARS作戰期間前總統陳水扁親上線指揮，若比照SARS，你可以預期到未來指揮官是誰?是總統蔡英文、副總統賴清德、前副總統陳建仁嗎?這樣子情況下，院長你願意扛嗎?蘇貞昌回應，分析整個疫情確實疫情嚴峻，但過去陳時中擔任指揮官做得很好、盡心盡力，現在疫情嚴峻，我們其實是舉國之力來撐整個防疫，且一直都由行政院各團隊配合，像是國防部專責醫院也配合，經濟部、科技部，勞動部等大家都一起來面對防疫工作。

面對蘇貞昌的說法，蔡壁如質詢結束後隨即在臉書發文，蘇院長竟然說陳時中擔任指揮官做得很好，「我大驚！台灣的疫苗施打率全球倒數 、死亡率高於全球平均、我們的醫護人員還在咬牙苦撐，仍舊領不到津貼、這樣的『成果』，蘇院長竟然說『很好』」。

蔡壁如說，質詢時問蘇貞昌累計死亡人數已經超過三百人，蘇回答，「這是因為我國確診人數老人居多...」；對此，蔡壁如批，「院長啊，您這樣的說法，極為冷血，把確診死亡歸究到是因為老人或是有慢性病，把死亡當成理所當然...還認為CDC做的很好?」

最後，蔡壁如更指出，每一個因為染疫死亡的案例，家人連看最後一面、幫換最後一套衣服的機會都沒有；這是人生的至悲，「蘇院長啊，每一條人命，都是您的子民啊！您怎能無動於衷！」

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(中時新聞網)