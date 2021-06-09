蔡姓銀樓老闆2017年間因買賣黃金，結識陳姓越南女子，隔年2人產下1子，謝姓正宮去年在戶口名簿上發現結褵35年的枕邊人，竟瞞著她與越南女共同生活，隨即帶2個兒子到新北市銀樓，將店內黃金、首飾搶奪一空，並將房子變賣、過戶到2個兒子名下，又向越南女子求償100萬，士林地院審結，認越南女侵害謝女配偶權，依侵權行為須賠償55萬元慰撫金。

國小肄業的陳姓越南女，常介紹同鄉到蔡男經營銀樓買黃金，還經營臉書粉絲團，兩人進而展開交往，2018年間產下1子，越南女更登堂入室，將私生子登記在蔡男戶口名下，穩坐老闆娘的地位。

謝姓正宮早在1983年間與蔡男結婚，兩人婚後育有2子，不料在結縭35年後，枕邊人竟找越南女產子，每月給5萬元，氣得糟糠之妻帶著2子到新北市板橋，將銀樓所有珠寶、黃金和金飾搶奪一空，並蔡男的房子賣出變現，或移轉登記給予2子，控告陳女侵害配偶權。

但越南及陳女也不甘示弱，聲稱不知道蔡男已婚，曾問他「老婆在不在」，蔡回答：「人不在」，她因是越南人，心想私事是敏感話題，沒有再進一步詢問，並不了解「不在」的意思，所以才開始交往，主張不知道蔡男有配偶，不須賠償。

不過法官認為，越南女詢問「老婆在不在」，代表預想蔡可能是有配偶之人，不能排除越南女已知，大可在發生性關係前，再次詢問或是檢視身分証件，藉以求證，而越南女卻捨棄不為，容任通姦結果發生，且坦承「外遇」產子，已侵犯正宮的配偶權，應依法賠償。

(中時 )