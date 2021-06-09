【LIVE直播】新北市本土新增162例 侯友宜最新說明 ｜2021.06.09

新北市今天新增162例，目前總確診數累積5175人，確診個案比昨天還多，侯友宜強調還是要看整體趨勢，目前數字還是集中在中永和及板橋等熱區。呼籲位在高風險區民眾還是要趕快快篩，昨天篩檢數4346人創有史以來單日最高，陽性率2.1%，市府已組織快篩部隊前進熱區。但侯友宜也說，疫情指揮中心校正回歸16天，卻讓看不到的病毒蔓延。

15熱區中，有199里高風險。原有高風險48里調為中風險，原中風險里中有37里調為高風險。現在市府防疫策略是熱區找潛感染，冷區要求更低度活動。

目前新北確診區域，侯友宜強調明顯的高風險區域是沿萬華為中心網周邊擴散，雖然總體往下降，但還是不能掉以輕心，全力備戰。

侯友宜表示，按中央公布的數據與疫苗數量，預估明年元月才有辦法達到全體國民免疫的6成疫苗覆蓋率，但他希望結合民間、宗教團體，力拚9月學校開學前達到群體免疫；台北市長柯文哲認為，疫苗覆蓋率需70％以上才有群體免疫效果，若覆蓋率不夠就鬆綁三級管制，感染人數勢必會上升。

侯友宜指出，新北市確診者疑似染疫來源為職場者占16.83％，為防止企業疫情升溫，中央疫情指揮中心已公告開放企業抗原快篩執行原則與相關注意事項，新北市政已成立安心企業快篩計畫，提供試劑、採檢、隔離一條龍服務，1天內就接獲85通廠商諮詢。

(中時新聞網)