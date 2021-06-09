病人與家人隔著落地窗見面，用手機擴音講講話，雖然握不到手，但溫暖卻在彼此心中流動。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

疫情肆虐，全國醫院禁止探病。台中慈濟醫院心蓮病房團隊知道與生命拔河的病人，使用視訊遠遠不夠，護理長黃美玲運用獨特的環境，讓病人與家屬隔窗相望說說話。一位癌末病人似乎有所牽掛，醫護安排妻子隔窗見面，短短10多分鐘最後道別，病人當天下午4點安詳往生。

台中慈濟醫院心蓮病房座落第二院區，病房中段鄰近護理站有出入口連接唐式迴廊與中庭，平常是家屬看護推病人曬太陽，享受自然的地方。但新冠疫情嚴峻，心蓮病房暫停家屬探病，中庭的門也關了起來，無法進出。

有次，家屬堅持要來病房探視，但礙於防疫規定，無法如願。家屬拜託是否可以隔著玻璃見面？護理長黃美玲知道，安寧病房病人與家屬相見，見一次少一次，確認不影響感染控制後，讓他們隔著落地窗見見聊聊。

看護們推病人出病房，很費功夫，但為了安定病人家屬的心，願意花時間好好促成，於是就成了「另類見面會」的安排。

乳癌末期病患蓉蓉住院控制症狀，看護用輪椅推她到玻璃門前與先生及小孩見面。貼心的孩子還準備水果，見面後輾轉由護理人員協助轉交。蓉蓉吃到水果開心極了，她笑著說「要不是現在不能跳，不然一定高興得跳起來！」

蓉蓉的先生帶著孩子隔玻璃門見面，輾轉吃到孩子準備的水果，蓉蓉開心極了。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

一位癌末病人轉到心蓮病房前，家屬幾乎天天探視，轉到心蓮病房碰上疫情升溫，無法探視。黃美玲看到病人血壓已經在80左右撐了一天，多年經驗感覺病人好像在等什麼。黃美玲聯繫女兒才說爸爸已經幾個月沒看到媽媽，也許在等待媽媽，想見最後一面。

病人太太在毛毛細雨的天，來到中庭花園隔著窗與病人道別，輕說著要安心，會好好照顧自己，提醒先生要跟緊菩薩腳步。黃美玲表示，短短十多分鐘，好安靜、好溫暖！道別後，病人當日下午4點安詳往生。

黃美玲相信，最後的會面，家屬與病人雖然無法彼此握手道愛、道別，但能見上面，有形的玻璃也化成無形，彼此都沒有遺憾。

(中時 )