壹電視驚傳猝死員工染疫 化學兵全副武裝進辦公室消毒

北市內湖壹電視電視台日前傳出劉姓攝影師猝死陳屍廁所，昨（8日）採檢結果出爐，死者生前確診新冠肺炎，北市衛生局今（9日）緊急在壹電視大樓前設立快篩站，對公司員工進行快篩，對此，壹電視主播虞承璇也親曝身體狀況。

壹電視猝死陳屍廁所的劉姓男子，生前在新聞棚內擔任攝影師一職，由於生前確診新冠肺炎，讓公司所有員工人心惶惶，電視主播虞承璇透露新聞曝光後，許多人私訊關心身體狀況，她表示從4月30日開始休長假之後，就再也沒有進公司，強調「自己很幸運，沒有任何事」，也感謝這段時間所有關心她的人。

虞承璇透露4月底休長假後就未進過公司。（圖／febeuuu IG）

她坦言看到新聞報導時心頭一震，對同事傳出噩耗感到難過與錯愕，雖然自己休長假未上班，但仍憂心要進公司上班的同事，強調：「非常非常擔心我的同事們，真的希望大家都能平安無事，內心瘋狂祈禱。」北市衛生局下午也對壹電視員工進行快篩，一天至多200人，以有接觸者、再來是次接觸者，以造冊順序篩檢。

年代新聞台主播張雅琴雖和劉姓攝影不同大樓，但部分新聞攝影棚會共用，為了保險起見，一早便直奔醫院快篩，結果出爐呈現「陰性」，才稍稍鬆了一口氣，第一時間聽到「攝影猝死」的消息時，覺得遺憾大於擔心，因此公開呼籲：「希望大家幫新聞工作者講講話，尤其第一線的新聞記者特別辛苦，打疫苗部分，應該也要讓他們優先，雖然我現在沒有在第一線，但我可以感同身受，也有這個感觸。」

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(中時新聞網)