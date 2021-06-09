大陸市場需求熱度不減，歐美又陸續解封，企業開始恢復採購設備，造就台灣機械設備出口報佳音，5月機械出口值29.15億美元，創單月史上新高；前五月機械出口值131.67億美元，改寫同期新高。

台灣機械工業公會理事長魏燦文表示，台灣機械5月出口以新台幣計價816.62億元，比3月出口值819.17億元低，只締造單月歷史次高。顯示今年新台幣升值強勁，影響業者實際收入，再度呼籲政府，應持續正視匯率對機械產業造成的衝擊。

機械公會彙總統計，5月機械出口值29.15億美元，年成長27.3％；締造單月出口值新高，以新台幣計價816.62億元，年增19.1％，創單月出口次高。其中工具機5月出口值2.44億美元，年增幅33.8％。前五月機械設備出口值攀升至131.67億美元，年成長27.5％。以新台幣計價3,726.87億元，年增20.1％，雙雙改寫同期新高。

前五月機械出口值前三大項目，電子設備出口值20.24億美元、出口占比 15.4％，年成長49.0％；檢量測設備出口值18.01億美元、占比 13.7％；年成長29.2％；動力傳動件出口10.55 億美元，再度超車工具機，出口占比8.0％，年增幅48.2％。工具機前五月出口值10.49億美元，年成長13.9％，出口佔比8％。

前五月機械出口首位是中國大陸43.81億美元、占比33.3％，顯示中國大陸依舊是台灣機械設備出口的重要市場；美國是第二大市場，出口值27.28億美元、占比20.7％、銷日本8.34億美元，排第三，占比6.3％。此外，南韓、新加坡、德國、荷蘭、香港、印度等出口也有兩位數成長。

魏燦文指出，台灣機械產業目前出口暢旺，5月出口值達29.15 億美元，是美中貿易戰以來新高紀錄。然而以新台幣計算816.62億元，卻比今年3月出口值819.17億元低，顯示今年新台幣升值強勁，已影響業者實際收入，政府應持續正視匯率對機械產業造成的影響。

另外，台灣目前機械產業雖然接單與出口暢旺，卻面臨原物料缺料與待料時間拉長，以及出口缺艙缺櫃及運費高漲問題，日前政府雖已邀請機械公會與中鋼、鋼鐵公會等召開協調會，了解是否有囤積與哄抬價格情事，仍建議政府應主動介入嚴查，並協調國產原物料優先供給國內機械廠商使用。

近來因受國內疫情升溫影響，全國已升級為三級警戒，已為國內設備業者帶來無比營運壓力，若因疫情而造成停工，除將造成無法出貨損失外，更可能因而造成訂單轉移或取消，嚴重影響機械產業之未來發展。魏燦文建議政府，應主動協助機械業者進行快篩檢測，避免疫情延燒至工廠內，同時，能優先提供疫苗接種，盡早協助企業免於停工的威脅。

(工商 )