路透引述消息人士說法指出，電商巨擘亞馬遜（Amazon）針對聯名信用卡合作發行商進行招標，考慮撤換目前的合作銀行摩根大通（JPMorgan Chase）。

不具名知情人士稱，亞馬遜已針對此案送出「提案邀請書」（Request for Proposal）。

據悉，美國運通（American Express）與Synchrony Financial皆是已參與投標。但兩家公司皆未對此做出回應。

亞馬遜與摩根大通在2002年開始推出聯名信用卡，長久以來採用威士（Visa）系統。

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