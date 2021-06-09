棉花糖原訂專輯同名演唱會宣布延期。（環球音樂提供）

棉花糖原訂專輯同名演唱會宣布延期。（環球音樂提供）

棉花糖上個月推出最新創作專輯《一切都是為了與你相遇》，原訂7月17日將舉辦專輯同名演唱會，因疫情關係延期，棉花糖近日在居家防疫期間，把最初街頭表演形式搬到線上，發起居家防疫新企劃「一切都是為了與你歌唱」，由「主唱」小球與團長「老闆」聖哲分隔兩地錄製，聖哲先彈完吉他之後，小球再接著歌唱，不論是唱棉花糖的歌，或唱兩人喜歡的歌，都是為了和大家相互陪伴，也期許能多一些正向的力量。

上週率先帶來〈我常常想起你〉，聖哲純粹的吉他與小球溫暖的歌聲陪伴大家，為防疫期間的居家生活帶來好聽的音樂、注入滿滿能量。他們表示，「最初的棉花糖在街頭與你們相遇， 此刻就讓我們在線上與你們相伴， 一起保護好自己，努力讓下個奇蹟發生吧！ 嘿，明天會好，我還是這麼相信， 我有一顆堅強的心，還有你。」

昨晚最新歌單〈全世界失眠〉，在棉花糖輕盈溫柔的歌聲中，就像帶著大伙出門兜轉，讓宅在家不出門的防疫生活跟著棉花糖的音樂搖擺，歌迷們也敲碗想聽被推為居家防疫必聽歌曲〈明天會好〉。

因為疫情關係，租屋在板橋的小球每天在家工作，除了錄製新企劃「一切都是為了與你歌唱」，以及做podcast節目《球之不得》，她也會和朋友一起上網找哪裡可以買食材，然後下廚做菜直播跟大家分享，一起好好防疫、好好生活，同時她也接星盤個案、分享人類圖和花精諮詢，小球表示，「還好自己有室友陪伴，至少不出門還是有真實的人可以聊聊天、鬥鬥嘴。」她也呼籲大家線上買菜很方便，還可以幫助到很多需要幫助的單位。

已組家庭的聖哲，多了陪伴家人的時間，像是回到女兒上幼兒園之前的時光，每天找些事情做、練習生活、一起玩玩具、看書、聊天、吃好吃的食物、睡覺等，聖哲表示，隨著孩子的成長，能這樣相處在一起的時間也越來越少，覺得這段因疫情而一起在家的時間，有點像是意外的獲得，非常珍惜且珍貴的。

(中時 )