全台防疫三級警戒延長，各高風險營業場所配合防疫規定仍須禁止營業，高市1家養生館竟明關暗開，轄區新興分局獲報，埋伏驚見該店晚上都有人進出，昨夜突襲稽查，果真逮獲一對男女從事性交易，除了依法斷水斷電，也將負責人等送辦。

新興分局發現林森二路某養生館雖大門深鎖、店招牌關閉，晚間依舊常有人進出，昨夜8時50分許，持高雄地院搜索票，查獲越南籍49歲潘姓女服務生與53歲彭姓男客在3樓包廂從事性交易，兩人都未戴口罩。而養生館47歲負責人黃男，則與75歲黃男、40歲阮女在1樓大廳飲酒。

警方當場查扣保險套、潤滑油、營業所得新台幣2200元等證物，依法送辦外。針對養生館違規營業，則通報衛生局、工務局裁處斷水斷電，並對5人群聚及未戴口罩，依傳染病防治法函請衛生局裁罰。

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(中時 )