智邦(2345)今(9)日宣布，苗栗竹南廠全面快篩完畢，總計有13人確診，其中包含10名外籍員工，下午智邦也將從嚴認定PCR篩檢對象，全面防堵疫情擴大。

智邦自上周苗栗竹南廠爆出有員工染疫後，公司即大動作針對竹南廠區全面進行快篩，逐日進度分別為6月4日篩檢233人次、7日篩檢620人次，也在7日完成竹南廠外籍員工全數篩檢；8日篩檢再篩602人次，今日上午篩檢237人，結果全部呈現現陰，下午智邦會進行PCR篩檢的對象，將採取從嚴認定，即使快篩陰性，但因為之前可能有接觸，還是全部主動進行PCR檢測，以全力圍堵疫情擴散風險。

智邦目前營運、產線一切正常，且多數都有導入自動化，5月合併營收為49.11億元，月成長6.18%、年增加約30.49%；累計前5月合併營收為227.34億元，較109年同期增加約16.23%。

外資認為，智邦竹南廠儘管發生員工確診，但立即採取防疫措施，防止疫情進一步擴大，故對生產線影響有限，持續看好下半年來自400G的成長潛力。

(時報資訊)