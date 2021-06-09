9日官方數據，韓國社會5月已連三個月工作數量增加，這也表示就業市場正在慢慢復甦。至於失業率方面，則稍增至4%。

在景氣復甦下，加上較低比較基期，讓5月就業機會仍然上升。韓國政府表示，5月就業人口數達2760萬人，比2020年同期增加61.9萬人。至於新增就業人數，卻低於4月的65.2萬人。4月當時，曾創近7年來數量成長最多的單月紀錄。回到3月份，就業者年增31.4萬人，是13個月來首次工作人數增加。

2020年新冠疫情重創人力市場，使得一直到今年2月時，還出現連續12個月工作數量都是減少狀況。

根據韓國政府最新數據，5月失業人數為115萬人，比2020年同期要少13萬人。同時，失業率為4%，也較2020年同期減少4.5%。

至於15至29歲年輕族群，失業率較2020年同期減少0.9%至9.3%。這些年輕人就業率也達到44.4%，是繼2005年5月45.5%以來的最佳紀錄。

5月韓國非從事經濟活動人口，已連續第三個月下降，年減19.6萬並降至1640萬。

躉售與零售業在5月份少了13.6萬個工作機會，但低於4月的18.2萬個。而在飯店與餐飲產業，已連續第二個月看見新工作數量增加，年增約4,000個。韓國經濟主力的製造業，增加1.9萬個職位，也是連兩個月成長。

而在5月份，正職上班族年增35.5萬人，打工族增30.7萬人。不過，兼職工作機會卻減少2萬個。韓國就業市場正有起色，但服務業還是很低迷，故韓國需要更長時間才能實現全面性就業復甦。

(時報資訊)