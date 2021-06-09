馬沙溝社區媽媽製作火燒蝦粽。（勞動部雲嘉南分署提供／劉秀芬台南傳真）

善化溪美社區推出「高纖什穀粽」。（劉秀芬攝）

宅在家防疫也能慶端午，勞動部雲嘉南分署特別集結「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」多家輔導單位的特色產品推出線上購物，首波端午特色粽團購於「雲嘉南多元培力一家親」臉書開賣，滿千就折200，品嘗特色粽也能幫助社區發展。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部多年來推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，輔導非營利民間團體傳承地方特色，帶動社區產業發展，同時協助失(待)業者、二度就業婦女、中高齡者、身心障礙者等弱勢族群學習技能、穩定就業。

而這次受疫情影響許多實體展售活動均取消，為協助輔導單位推動地方產業，減少因疫情帶來的經濟衝擊，特別規畫線上購物市集，並搭配滿千免運、滿額贈好禮及指定商品下殺8折等好康活動，讓大家不用外出採買，也能透過這個平台看到在地團體的創新及努力，給予更多認同及支持。

首波端午特色粽團購，推出左鎮公舘社區「月桃南瓜肉粽」、善化溪美社區「高纖什穀粽」、柳營果毅社區「古早味肉粽」、馬沙溝觀光協會「火燒蝦粽」、白河一群農夫農業發展協會「南部香粽」，各個有在地特色，只要在同一個單位消費滿1000元，將立即享200元現金折扣，粉絲頁留言再抽好禮。

此外，勞動部雲嘉南分署即日起推出「好時光線上市集」，展售產品多元豐富，包括雲林縣身心靈健康關懷協會紅藜養生產品、左鎮區公舘社區萬壽菊茶、雲林縣瓊埔合作農場甘藷系列、台南市第一漁權會去刺虱目魚等，相關資訊可至「雲嘉南多元培力一家親」臉書粉絲專頁查詢。

除了線上市集，「微型創業鳳凰」輔導單位也推出端午節特刊，包括老楊滷味麵館的各式滷味，不用加熱就可以開封即食，更是居家防疫的必備糧品，相關商品訊息請參閱雲嘉南分署110年度鳳凰生活誌─端午特刊(https：／／beboss.wda.gov.tw)。

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