電腦網路資源不足，弱勢學子在家學習充滿挑戰。(南台中家扶中心)

新冠肺炎疫情持續升溫，嚴重影響弱勢家庭的收入。南台中家扶中心指出，統計至6月8日家扶997戶的扶助及兒保家庭中，有兩成約200 戶家庭有急難金需求，將發出100萬元急難金，因疫情持續嚴峻，幫助弱勢家庭的生活救助、醫療費用、房屋租金等需200萬元，籲請多利用線上捐款不出門也能助一臂之力。

「小琪」媽媽是一家主要經濟來源，從事居服員、清潔員、家庭代工等多項工作維持家計，還要照顧手臂受傷骨折、暫時喪失工作能力的先生，以及3名年幼孩子，分別是小三、小一以及5個月大，壓力相當吃重，本來每月收入就不穩定，疫情衝擊下收入更顯捉襟見肘。

五月中旬新冠肺炎疫情升溫，居服員工作因服務對象基於安全考量，大都選擇暫停接受服務，同時職場上臨時人力的需求銳減，小琪媽媽在疫情爆後，面臨工作幾乎中斷沒有收入處境。

隨著全國進入三級警戒狀態，小琪媽媽的居服員、清潔員工作全部停擺，加上學校停課孩子在家，3餐伙食生活支出增加，生活陷入困境，家人長時間相處，弱勢兒少生活照顧與家庭生計難以兼顧，可能導致親子關係衝突，對大人小孩來說都是考驗。

南台中家扶主任王金敦說，扶助家庭的職業以房務整理、清潔員、居服員、餐飲業、臨時工等居多，易受疫情影響停業、失業，導致收入減少，或被資遣、被迫放無薪假，或因自主健康管理、防疫照顧假等無支薪，家庭經濟受到很大影響；社工持續以電話、Line、視訊等方式進行關懷與提供服務及協助。

停課不停學對弱勢學子也是一大挑戰。據統計家扶近千戶扶助家庭中，有逾百戶在學習上有所困難，包括43戶家中沒有網路，64戶沒有電腦設備，僅能依靠手機小小螢幕進行線上課程。孩子在家時間變長，家長又背負沉重經濟壓力，家扶提醒照顧者應適當調節情緒，莫因一時情緒失控造成難以彌補的遺憾。

(中時 )