台中市7旬翁防疫宅在家關太久想出門，日前深夜獨自坐在窗台上，險象環生。大樓警衛報案指稱，疑似有人想不開，警方到場發現，吳姓老翁深夜獨自坐在住家4樓窗台上，立即通知已入睡的家屬將他扶下來，結束一場虛驚。

台中市警第二分局立人派出所警員蔡尚儒、呂駿劭，日前接獲民眾報案指稱，位於北區陜西路1棟大樓，有民眾坐在窗台上，警方趕抵發現，7旬吳姓老翁深夜獨自坐在住家4樓窗台上，便喊話「先生，你為何獨自坐在那裡？」老翁沒有回應，警方立即請大樓管理員聯絡老翁的家屬。

警方查明老翁與兒女同住，在管理員陪同下按了門鈴卻遲遲無人應門，只好請管理員以行動電話聯繫其兒子，剛從睡夢中被吵醒的吳男，搞不清楚發生何事，員警說明讓老翁的兒子驚覺「爸爸不在房間！」吳男立即衝到窗台將父親扶下脫困，不解問「您怎麼跑到外面？」老翁說「是你把我關在外面的。」。

吳男向警方喊冤並稱，父親罹患帕金森氏症，平常大樓的老人們都會在中庭聚會閒聊，但因疫情期間無法出門，可能是在家悶壞了。老翁的危險舉動讓女兒忍不住激動落淚，員警勸慰「沒什麼事情，以後多加留意就好。」。

台中市警第二分局長蔡元戎表示，防疫期間民眾應避免不必要的移動及群聚，雖然這些防疫措施都是必要的，但長者們頓失日常活動，防疫時間一久便鬆散，家人應該多予以關懷，避免意外發生。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )