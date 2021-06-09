黃姓女子有婚姻時曾與小王泡裸湯、發生性關係被抓包，法院判她要賠27萬，離婚後，她在網路上找到有關前夫的判決書，發現前夫也疑似外遇，曾與另名陳姓女子拍婚紗有消費糾紛，氣得提告求償30萬元報復，但台北地院認為，黃女的請求權已罹於時效，判她敗訴，可上訴。

黃女主張，她與吳男2009年5月結婚，2018年11月協議離婚，她2019年10月間在網路瀏覽法院判決時，發現吳男與陳女2013年間曾一同去拍婚紗，因消費糾紛與婚紗公司對簿公堂，當時她與吳男仍有婚姻關係，吳男與陳女已侵害她的配偶權，故向2人請求連帶賠償30萬元。

吳男與陳女抗辯，不能只因拍攝婚紗，就認為他們有不當交往，或有破壞婚姻生活圓滿的行為，並反指黃女2012年間已在打離婚訴訟，另還因密集與多名男子進出飯店、泡裸湯或發生性行為，遭其他法院判賠27萬元確定。

2人並指，黃女早在2012年間打離婚訴訟時，就多次指稱他們不當交往，並在法庭上提出婚紗公司、網路發文等相關證據，顯然當時就已知悉此事，就算他們確實有侵害黃女配偶權，但請求權已罹於時效。

北院指出，因侵權行為所生的損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2年間不行使而消滅，而根據黃女與吳男的離婚判決，黃女當時就已提及拍婚紗的事情，請求權應自該時起算，黃女卻直到2020年9月4日才提起本件訴訟，顯已罹於時效，遂認定已無請求權。

(中時 )