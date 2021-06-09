文具行助防疫送警防疫原子筆還能噴出酒精。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

近期國內疫情持續延燒，全國警力皆站在抗疫的第一線，全力配合政府投入各項防疫工作，桃園市八德區東文文具行為協助執勤員警抗疫，9日中午特別郵寄1200枝抗疫原子筆至平鎮警分局，讓員警在防疫工作中，也能保護好自我的健康。

平鎮警分局長李建民表示，東文文具有限公司平時熱心公益，有感於近期疫情升溫且防疫需求增加，特別郵寄捐贈1200枝抗疫原子筆給平鎮警分局第一線防疫人員，以提升警察同仁的自我防疫、消毒能力。

這款防疫原子筆結合潔用酒精及書寫雙功能，因為警察工作有別一般行政部門，時常需要面對不特定之群眾，過程中與民眾或多或少都有接觸，而立即性消毒、清潔就顯得十分非常重要。

員警在外書寫資料後，可利用筆管內4ml潔用酒精，透過後方噴頭立即消毒雙手，也免除瓶瓶罐罐增加攜帶上的困擾，且收到防疫物資的第一線警察同仁也感到非常新奇，表示實用度相當高，就向筆一樣掛在胸前十分好用，利用防疫小巧思讓員警更放心、更能安心執行各項勤務。

(中時 )