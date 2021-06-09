新竹縣確診者關係圖。（縣府提供）

新竹縣篩檢站圖。（縣府提供）

新增確診個案狀況。（縣府提供）

新竹縣確診個案分布圖。（縣府提供）

新竹縣9日新增1名確診個案，新竹縣長楊文科9日下午宣布，案11939為日前機構感染新增案例，於隔離期滿後再次篩檢，經PCR確診為陽性，已隔離治療，因當初已因案隔離，因此沒有公開活動史。

楊文科指出，案11939為在機構工作的外籍看護工，與機構群聚案首例案6099有相關性，在6月7日隔離期滿時採檢，發現為陽性，但因案6099確診後，案11939已居家隔離、沒有外出。

衛生局長殷東成也表示，在社區篩檢站部分，總共採檢3035件，其中快篩陽性12件，經PCR採檢後陽性確診者7案，其中3案為機構群聚案，另4案為其他縣市的個案。

楊文科也表示，為了加強疫調的準確性，已請新竹縣警察局刑事警察大隊進駐衛生局協助，希望確診者能誠實面對疫調。另外針對苗栗移工群聚案，楊文科也表示，縣府提供50間房間作為居家隔離使用，交通旅遊處長游志祥也補充，50間為獨棟旅館，一定符合防疫旅館標準，避免使疾病傳播。

此外，新竹縣也將協助縣內288名載運移工往返工作地點的的遊覽車司機做快篩，楊文科表示，此舉是為了保障人員安全，將風險降到最低，游志祥也說，不管前往工作地點或指定場所快篩，均由遊覽車公會交通車司機載送，因此將協助快篩部分。

楊文科也表示，日前接到新竹縣議會國民黨團書記長張良印建議，將各村里長列為優先施打疫苗對象，經與衛生局研究後，同意將192名村里長、13鄉鎮市長列為優先施打疫苗對象。

楊文科9日前往湖口視察大型接種站進度，期望獲配疫苗後即可迅速進行，也感謝國軍協助，快篩、快打部隊均將啟動，另外6月10日也將在峨眉鄉快篩，安定民心。

殷東成也表示，縣內獲得莫德納疫苗1600劑，將由中央直接送往5間醫院，包含東元綜合醫院、天主教仁慈醫院、台北榮總新竹分院、中國醫藥大學新竹附設醫院、台大醫院新竹分院的生醫及竹東院區等，優先為醫事人員接種。

(中時 )