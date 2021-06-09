花蓮市區有11個點，可供市民取用次氯酸鈉水，作為家中消毒。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

本土新冠肺炎疫情未歇，除了清潔隊奔波於防疫消毒工作，家中環境清掃格外中要，中華紙漿花蓮廠免費提供次氯酸鈉水，供花蓮市民眾取用，市長魏嘉賢表示，市區11處取用站目前暫訂服務到6月30日止；另外對於傳統市場的分流管控，端午節快到了，將會嚴格執行分流機制，包括外圍流動攤販，市公所配合警方協助宣導，避免防疫出現破口。

魏嘉賢說，自從疫情爆發以來，中華紙漿公司主動願提供次氯酸鈉水給花蓮市，因此市公所先在進豐生活園區設置取用站，隨著次氯酸鈉水的需求日增，花蓮市區總計設置11處據點讓民眾可以就近取用。魏嘉賢感謝中華紙漿公司發揮企業精神，與地方共同抗疫，次氯酸鈉水取用服務目前暫訂至6月30日。

有關市場採買人潮多，憂慮引發群聚感染，魏嘉賢表示，花蓮市公所在全國二級警戒時即已對市場周邊採取高規格的防疫措施，每週定期二至三次預防性消毒外，也在三級警戒發布後，要求消費者進市場前必須實聯制登記、量額溫及雙手噴灑酒精，並推出身分證尾數分流採買，透過消費者自主性分流，降低人潮密集的風險。

為避免端午節前到市場採買的人潮有可能比預期增加許多，市公所將會嚴格執行「快買、快走、一次購足」的因應策略，同時配合警方針對外圍流動攤販宣導防疫措施。因此請消費者上市場前務必要先思考要購買的食材，並在一個小時內完成採買，千萬不要在市場逗留。

花蓮市提供次氯酸鈉水的服務據點包括：進豐園區（花蓮市進豐街115號停車場旁）、國裕里（花蓮市裕民路27號對面資源回收站）、國強里（花蓮市豐村78號活動中心）、國富里（花蓮市富祥街12號活動中心）、主和里（花蓮市中福路92-1號舒驛雅舍旁）、主農里（花蓮市中順街77號活動中心）、主力里（花蓮市榮正街186巷18號活動中心）、主商里（花蓮市中正路73號對面鐵道人行步道旁）、民運里（化道路白燈塔公園巡守隊）、民權里（花蓮市菁華街39號里辦公處）、民有里（花蓮市北濱街69巷1-1號天公廟）。上午八點起至中午十二點，下午兩點至五點，週休二日不休息。

(中時 )