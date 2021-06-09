本土疫情嚴峻，確診死亡案例攀升，國民黨主席江啟臣今天表示，要打贏新冠疫情，需全人類捐棄成見的互助合作，呼籲兩岸的執政黨，面對全球空前的人道危機，眼前困局應是鬆動兩岸僵局、重啟對話的契機，不該是加深隔閡的催化劑。

江啟臣強調，「慈悲沒有敵人、智慧不起煩惱」，如果兩岸執政者能先放下政治執念，堅持慈悲，善用智慧，雙方一定能以善意帶來更多善意，為後疫情年代的對話交往，創造更多正面可能性。

江啟臣下午在視訊中常會發表談話聚焦疫苗取得進程，他說，兩岸分治多年，在不同政治體制下，各自取得不同成就，也必須面對彼此差異與內部矛盾，新冠疫情本應該是彼此展現人性光輝，擱置歧見、互相體諒、攜手合作對抗病毒的時刻，然而過去一年，不但錯失這個契機，反而看見各種尖銳語言、不必要的軍事演訓，一次次推升惡意螺旋，讓人惋惜。

江啟臣指出，我們眼前共同的敵人是病毒；在全球病毒威脅的人道關懷前，我們不需先彼此對立、對峙甚至對戰。

江啟臣也提到，在政大選研中心的調查中，有6成以上受訪者有施打疫苗的需求，更有6成8的受訪者不滿意政府採購疫苗的工作，該份調查也顯示有5成7的民眾願意施打「透過中國大陸代理商引進」的德國原廠疫苗，顯示多數台灣民眾在意的是疫苗本身的品牌、以及是否經過國際標準的檢驗，不會因為代理商是誰而產生排斥。

江啟臣呼籲民進黨政府，把「加速引進疫苗」視為重中之重，先放下其他政治考量，正面看待與接納各方釋出的善意，移除任何不必要的政治或行政程序阻礙；畢竟只有加速爭取各種取得國際認證的疫苗，分散風險，提高人民施打率，我們才可能逐漸掙脫此刻的困局。

江啟臣表示，也希望中共在此關鍵時刻，能以蒼生為念，堅持人道精神，毋需對台灣從各方爭取疫苗的努力，做不必要的政治解讀。以醫療人權為普世價值，正面看待任何對於疫情有所助益的努力及作為。

(中時 )