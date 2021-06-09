中央流行疫情指揮中心「醫療應變組」副組長羅一鈞9日表示，5月11日至6月7日期間確診死亡人數為296人，其中35例、約11.8％屬於到院前死亡，雖然很難得知這些人在家有何病癥，不過一般推斷都是隱形缺氧所致。
羅一鈞說，隱形缺氧無明顯前兆，當察覺要送醫時，通常已來不及。因此中央日前已配發地方1千台血氧機，將再配發1.5萬台血氧機給雙北市快篩站，當民眾被檢測出快篩陽性時，民眾就可帶一台血氧機回家持續監測身體狀況，一旦血氧低於94％，就該立即打119或1922通報就醫。
(工商 )
中央流行疫情指揮中心「醫療應變組」副組長羅一鈞9日表示，5月11日至6月7日期間確診死亡人數為296人，其中35例、約11.8％屬於到院前死亡，雖然很難得知這些人在家有何病癥，不過一般推斷都是隱形缺氧所致。
羅一鈞說，隱形缺氧無明顯前兆，當察覺要送醫時，通常已來不及。因此中央日前已配發地方1千台血氧機，將再配發1.5萬台血氧機給雙北市快篩站，當民眾被檢測出快篩陽性時，民眾就可帶一台血氧機回家持續監測身體狀況，一旦血氧低於94％，就該立即打119或1922通報就醫。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。