【愛傳媒陳玲玲專欄】忠南飯館，眷村菜的經典，懷舊外省家常菜！飄香數十年，喜歡它的蹄花黃豆、馬頭魚燒豆腐、、豆腐干肉絲、開陽白菜、梅干扣肉，外帶方便！

中原街的廖家牛肉麵，老闆使用牛大骨清燉的味道濃郁，更特意加入了私人秘方略帶點中藥味，獨門的中藥味，喝起來更加溫順。滿滿牛肉塊更是給的毫不手軟！

小吃店非常少見的滷味膝軟骨「月亮」則是必吃。滷的通透入味，膠質豐富，比牛筋更好吃！疫情，一碗好麵足矣！

燈燈庵日式便當，燈燈庵將正統會席料理融匯便當內：丸茄牛筋煮、旬魚炭火燒胡瓜醋、鹽烤放山雞胡麻芡、照燒鴨肉蘆筍卷、蝦真丈、竹莢魚南蠻漬、新馬鈴薯味噌、玉子燒、菠菜榎茸漬、湯葉揚酪梨醬、紅鳳菜醋味噌，以及餐廳招牌的唐墨勾玉豆腐等十二道菜，和以北海道夢美人米炊煮的香魚蒸籠御飯，非常豐富！

薺元小館，上海本幫功夫菜還是用買比較快！

招牌獅子頭、薺菜魚片、無錫排骨、豆干豬肉絲，這些家喻戶曉、耳熟能詳的上海菜，不用到餐廳，商業午餐便當裡都吃的到，實在也是簡單的幸福啊！

還有醃篤鮮、清炒河蝦仁和可以宅配的招牌獅子頭有真空冷凍包！方便疫情備用！

米其林一星 Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊便當，疫情在家也可以吃米其林一星！

包含主餐「西班牙海鮮烤飯」或「嫩煎雞胸義大利麵」二擇一，搭配主廚精選 Tapas佐餐小點，包括不辣漬長椒橄欖鯷魚串、西班牙火腿可樂球、加利西亞燉煮章魚、西班牙烘蛋、蒜味蛤蜊、蟹肉沙拉、伊比利火腿紅椒Pinchos等，享受米其林主廚之西班牙餐酒館料理新的詮釋！

無法到店裡，一樣可以有美好的味覺體驗！自己在家西班牙菜配葡萄酒啊！另一番風味！

Longtail餐酒館，米其林一星經典餐廳 Longtail，推出「叉燒飯」、「炙燒韓風虱目魚飯」等四款外帶餐盒，到店自取就能享受米其林美食！

4款便當都搭配港式蛋白炒柴魚昆布飯、烏龍茶香溏心蛋等，「香脆炸雞腿飯」！炸至金黃酥脆薄脆，麵衣酥香誘人，雞肉軟嫩多汁！

「叉燒飯」的豬五花以蜂蜜、蠔油等醃製12小時，淋上蜂蜜細細慢烤，肉質軟嫩美味下飯。

「炙燒韓風虱目魚飯」選用台南虱目魚，無刺的魚肚與魚背肉炙燒後，淋上特製韓式辣醬，肉質鮮香細緻，十分夠味。

「梅子醬香酥蝦餅飯」將新鮮蝦肉與蝦漿加入椰奶、檸檬葉、香茅、魚露製成蝦餅，油炸後外皮金黃酥脆，口感鮮美彈牙，沾佐特製梅子醬，特別好吃！

樂軒和牛，在家一樣吃烤肉，樂軒和牛推出「日本A5和牛壽喜燒」、「澳洲9+和牛橫膈膜&醬烤和牛牛五花」等多款和牛系列便當以及「伊比利豬雙拼雞肉便當」，提供專人外送！胡同、乾杯也提供外送服務！

國賓大飯店 A cut牛排，想在家吃上好牛排，國賓大飯店 A Cut 的外帶牛排組合套餐，包含「乾式熟成21日頂級帶骨肋眼牛排」、「A CUT美國頂級肋眼牛排」等套餐組合。Smith & Wollensky Taipei也有外帶外送！

三元花園韓式料理，三元花園為了防疫所推出的頂級韓式特製便當，包含「雙牛特製便當」（頂級生肋眼+牛小排）和「伊比利豬特製便當」，除了電話預訂取餐外，也可以使用Uber Eats 外送。

橘色涮涮屋，有「火鍋界的LV」之稱，台灣高檔火鍋的始祖，會因應季節變化引進不同食材。不只有華麗的前菜、甜點，還有日本手作鍋物配上鮮採時蔬、精緻肉品海鮮，是奢華享受的不二之選！甜點杏仁豆腐令人懷念！

旗下橘色涮涮屋、Extension 1 by 橘色目前皆有提供外帶外送服務，其中Extension 1 by 橘色不限金額皆可外送，更於inline推出限定雙人海陸饗套餐，美味輕鬆海陸都滿足。

通庵熟成咖喱，人氣咖哩名店「通庵 熟成咖喱」將炒過的香料熟成二十八天，再和洋蔥及蕃茄等蔬菜熬製，靜置四十八小時，讓蔬菜甜度完全釋放，咖哩醬才算完成，被不少人譽為最美味的咖喱飯，提供雞肉、牛肉、牛雞三種口味的咖哩外帶，不用再排隊也能吃到美味咖哩！

詹記麻辣火鍋，台北人氣熱門火鍋店平常要是沒排隊可是吃不到的！僅提供外帶，1人份和多人份都可以選擇，就算一個人也能在家享用，套餐包括湯底和配料，還可以加點招牌鴨血臭豆腐、火鍋料、蔬菜、肉品等等，讓你輕鬆在家就能吃到美味麻辣鍋！

都一處，北平菜餐廳在2019榮獲米其林必比登的認證推薦，以「酸菜白肉鍋」、「拔絲香蕉」「醬肉燒餅」最為著名。營業至今已經超過60年，美國總統老布希也曾來用餐過！如果防疫在家想來點不一樣的，可以外帶回家好好享用。

My 灶，米其林必比登推薦，是主打滷肉飯的傳統台菜館。防疫期間他們破天荒推出了「共體時艱」便當，五樣菜（特製香腸、現做雞捲、左宗棠雞、兩樣時蔬）+滷肉飯竟然只要100元！10份以上提供中山區外送、外帶自取則不限量！欣葉台菜，經濟實惠也是不錯的選擇！

已經煩惱要煮飯沒有新招，家人也可以吃膩自己煮的飯，不妨偶爾外帶或外送一下！

作者為資深廣告人

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