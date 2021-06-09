桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心9日宣布桃園新增15起本土確診案例，包含3家庭，其中1家庭4人染疫。桃園市也公布已疫調的足跡，包括大湳市場、大溪第一公有市場、愛上糕點小舖、樂樂聯合藥局，多為藥局、量販店、超商、團購店和糕餅店等，呼籲足跡重疊者，6月22日前要自我健康監測。

桃園市政府指出，15名確診者年齡介於10多歲至60多歲之間，分別在桃園4、中壢1、八德2、蘆竹1、龜山5、大溪2，確診者接觸者9人(案11838、11839、11840、11841、11843、11934、11935、11936、11937)，調查中6人(案11835、11836、11837、12025、12026、12027)。

其中案11835與案11836為家人；案11843為案5879的家人；案11934、案11935、案11936、案11937為家人。

市府也公布已疫調的足跡，分別是大湳市場、大溪第一公有市場、珍果鮮市集、愛上糕點小舖、夏咪雅烘焙工坊，大溪田心藥局、龜山樂樂聯合2藥局，還有小寶團購大溪店、立即購五金百貨八德中山店等呼籲足跡重疊者，6月22日前要自我健康監測。

(中時 )