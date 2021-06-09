黃淑女供貨有機蔬菜至電商平台，卻挨批賣太貴，讓她無奈解釋，自己只是供貨商之一。（林和生攝）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，民眾出門意願降低，連帶催生蔬菜箱買氣，但近來有民眾抱怨，一箱499的防疫有機蔬菜箱，內容物僅4菜2果，「根本坑很大」，瞬間打爆小農電話抱怨，但農民無奈表示，宅配加上有機蔬菜成本高，當然跟自己到傳統市場選購感受不同。

近期才供貨電商的竹林有機農場創辦人黃淑女直言，電話真的被打爆了，每天都有人打來抱怨，不是說蔬果品質問題，就是抱怨內容物品項太少，有家庭主婦說，這樣的東西在傳統市場只要200元便能購齊，根本趁機發災難財。

但黃淑女表示，防疫有機蔬菜箱價格其實包含電商平台抽成、物流到府費用、集貨場成本、採購業者利潤與有機檢驗費用等，這些都是看得到的成本，最後才是產地農民收入。

攤開此次供貨內容物，竹林有機農場提供包括高麗菜、地瓜葉、九層塔、甜菜根、胡蘿蔔等品項，全都是有機標章與檢驗證明，至於電商供貨不只她一人，最後出貨內容自己也不清楚，只能說遭受無妄之災。

黃淑女強調，因宅配到府，不用到傳統菜市場或連鎖通路人擠人，符合中央流行疫情指揮中心的宅在家、救國家政策，為此，出貨前還刻意降價給採購業者，希望略盡防疫綿薄之力，但硬要把有機等級蔬果與傳統市場菜價相比，心裡一定會有很大挫折感。

其實民眾可依自己需求，選購包含物流成本與經過有機驗證的防疫有機蔬菜箱，或到超市排隊自取的蔬菜箱，她簡單舉例來說，叫外送當然會收手續費，也一定比到店取貨來得貴。

(中時 )