藍委林為洲今日於立院質詢表示，美國不僅藥妝店、連得來速都有快篩站，建議疫情指揮中心整合民間力量，在診所、藥妝店等有醫事人員處設置快篩站，每人至少免費快篩一次，衛福部長陳時中回應，目前規劃會在診所設快篩站，快篩自費，但若驗出陽性就由健保給付。

林為洲表示，目前若民眾有感冒現象，擔心可能染疫，希望診所幫忙快篩，但現況是醫事人員多數都會請民眾回家自我隔離幾天，再做判斷。

林為洲指出，目前指揮中心規定只有醫護人員才能執行快篩，一般人不能用，要篩還得醫事人員在場，建議指揮中心整合民間力量，讓診所、藥局及有護理人員的藥妝店都可販賣快篩劑、設快篩站，「美國不僅藥妝店，連得來速都可以快篩，而且現場快篩免費。」台灣現在趕快來讓社區形成微型快篩據點，快篩量能就會出來。

陳時中回應，台灣快篩劑數量夠，目前規劃是在診所設快篩點，但要自費，如驗出陽性的話再由健保給付，避免浪費醫療量能。林為洲建議，讓全民可以每人至少免費一次快篩，費用由健保給付，快篩劑的緊急授權(EUA)也請指揮中心盡快來處理。

(中時 )