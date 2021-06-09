捷流閥業(4580)5月營收2.08億元，月增1.10％，年減0.34％。公司今年初受歐、美地區疫情、全球船運運力供給吃緊影響，主要客戶工期交期拉長、訂單出貨遞延，使得前5月營收9.24億元，年減8.97％。

由於亞洲、東南亞等地電子、石化能源客戶工期加緊完工，捷流閥業調配旗下台灣土城一、二廠及大陸蘇州廠訂單出貨排程，加速消化遞延訂單認列進度，5月營收逐步爬升到今年目前最高月份。

根據研究機構Global Industry Analysts, Inc報告統計，看好全球石化能源、食品、基礎建設、半導體及電子等產業加大資本支出，帶動全球工業閥門市場至2026年每年年複合成長率約3.9％，整體市場規模可達923億美元，其中，工業蝶閥市場有望至2026年保持每年年複合成長率3.7％，占全球工業閥門市場銷售比重達18.8％，維持持續成長趨勢。

該公司在台灣蝶閥市場約6成市場占有率，今年大陸主要石化大廠皆陸續調升資本支出計畫，以及半導體產業增加台灣、東南亞地區佈局，同時全球逐步擴增具備潔淨低碳環保的LNG接收站、LNG船隻投資，帶動工業閥門產品訂單需求，目前整體在手接單金額仍較去年同期呈雙位數成長。

(時報資訊)