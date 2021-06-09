9日最新統計，新加坡已有34位不幸喪生於新冠肺炎病毒下。同時，人數也正式超過2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）爆發時有33位不幸死亡。

根據世界衛生組織(WHO)正式報告，SARS當時，依據染煞與死亡人數計算，新加坡是除中國大陸以外，飽受病毒摧殘最嚴重的國家之一。

18年前的SARS剛出現時，還是一種不為人知的傳染病，在擴散到各大城市之前，傳出是在中國大陸廣東省菜市場內先發現的。這個區域性傳染病造成774人死亡，有近30個國家都有這種病例。

目前，新加坡新冠疫歿者雖已超過SARS死亡人數，但這個素有花園城市的國家，仍然是全球新冠死亡率最低的地區之一。

新加坡政府在2020年疫情開始時，曾表示因之前已有應對SARS經驗，對抗新冠病毒時，可以更加地得心應手。

新加坡從新冠爆發迄今，染疫者為62,219位，比較2003年3月至5月SARS期間，則有238例。

新加坡政府補充，第34位新冠不幸犧牲者，是一位86歲老婆婆，生前沒有打過新冠疫苗，並有糖尿病與高血壓等共病症。

(時報資訊)