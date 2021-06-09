全新首款支援5G的全新iPad Pro今日起正式於電信業開賣，中華電祭出月繳1599元，另享「流量轉贈」，台灣大則加碼送myVideo，及MyMusic與GeForce NOW雲端遊戲等，預計在疫情帶動的居家遠端需求下，可望推升台灣平板市場一波買氣。

中華電(2412)宣布今日起於全台400家iPad銷售服務據點與網路門市，陸續開賣首款支援5G的全新iPad Pro (Wi-Fi)及iPad Pro (Wi-Fi + Cellular)版，並公布資費方案，全新iPad Pro搭配精采5G月繳1399元(租期36個月)，11吋iPad Pro (Wi-Fi) 128GB專案價10,890元起，行動VIP最高折5,000元，即能以5890元入手全新iPad Pro；此外，月繳1599元，另享「流量轉贈」8GB (1門)，讓客戶可即時轉贈親友，於疫情遠距辦公與學習期間新增的行動上網需求。

台灣大(3045)今(9)日宣布，即日起全通路正式開賣iPad Pro，搭配5G專案，月付1599元、綁約48個月，11吋iPad Pro 128GB WiFi版直接0元帶回家，再享5G上網吃到飽，VIP用戶續約最高再折5000元，另外加碼送本土最大OTT平台myVideo，及MyMusic與GeForce NOW雲端遊戲等，且台灣大也鼓勵用戶多用網路門市、myfone購物及momo購物網等平台訂購。

蘋果新一代iPad Pro有WiFi版與5G版，首度採用與Mac相同的M1晶片，具備優異運算能力，機身有11吋與12.9吋螢幕，其中12.9吋螢幕使用Mini LED面板，畫面顯示更為出色。外觀則有銀色或太空灰，並提供128GB、256GB、512GB、1TB、2TB等多款容量。

(時報資訊)