西班牙零售巨頭和服飾集團印地紡(Inditex)周三公布第一財季的淨利為4.21億歐元(約5.13億美元)，輕鬆超越分析師預期，但是也較疫情爆發前的水準低了三分之一。根據6位分析師預測，該Zara服飾連鎖店母公司第一財季的淨利應為3.59億歐元。

在截至四月底的該財季中，印地紡營收來到49億歐元，較去年同期增加25%，但是仍低於2019年第一財季的59.3億歐元。

線上銷售金額較去年同期增加了三分之二；新冠封鎖導致全球門市大多數關閉，消費者轉向線上購物。

印地紡表示，目前有98%的門市在6月6日前已經重新開張；但由於管制仍在，開店時間減少了約10%。在第一財季，由於商店的管制，門市損失了約24%的營業時間。

而5月1日至6月6日的銷售金額較去年同期增加一倍，較2019年同期增加5%；顯示在封鎖過後需求的激增。

印地紡第一財季息稅折舊攤提前利益(EBITDA)為12.3億歐元，幾乎是去年同期的三倍。

該公司周二股價收在32.3歐元，接近2020年3月疫情爆發前的水準。

(時報資訊)