AZ疫苗3月22日開打，昨新增1萬3247人接種疫苗，累計接種人次已達72萬4900。另外，昨日也新增5人出現疑似嚴重不良事件，都是女性，為4名40幾歲女性和1名10幾歲女性。

國內昨日新增通報 5 例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，發言人莊人祥表示，第1例為40幾歲女性，接種後當天出現發燒、頭痛、噁心、肌肉痠痛及關節痛，約2天後緩解，接種後6天後再發生相同症狀，但新增視力模糊、腹痛、喘與眼睛痛而就醫，並收治住院診治，檢測到血小板數稍 低，D-dimer值異常，目前狀況穩定，已出院，持續門診追蹤。

第2例為40幾歲女性，接種後3天出現左下肢麻木，後續因麻木感持續並延伸到左右臂而就醫，已安排相關檢查，持續門診追蹤；第3例為40幾歲女性，接種後當天出現發燒、頭暈、冒冷汗、喘，頭痛、全身肌肉痠痛等症狀，但隔日喘的症狀未緩解且四肢出現皮疹而至急診就醫，疑似過敏反應，目前已無不適。

第4例為40幾歲女性，接種後隔日出現注射部位出現紅腫而就醫通報；第5例為10幾歲女性，接種後3天出現 呼吸喘、全身與四肢瘀青而就醫，檢測到血小板數正常範圍，D-dimer值異常，目前瘀青症狀已較消退，持續門診追蹤。莊人祥表示，新增的疑似不良事件中，目前都還沒研判出血栓事件。

(中時 )