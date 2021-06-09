國內包含北投一家、內湖電視台記者等，連續發生好幾起暴斃的案例，染疫後就迅速病逝，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，5月11到6月7日以來，共有35人是到院前死亡，佔了11.8%。其中，快樂缺氧是主因。

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增275例COVID-19確定病例，其中274例為本土個案，另有1例境外移入個案。確診個案中新增25例死亡，且有6人確診後二到三天內後就「快速死亡」，1人死後確診。

羅一鈞表示，新冠肺炎病程變化很快，所以會有隱形缺氧的狀況，到院前死亡或是在家中猝死的，已經沒辦法調查，之前出現過什麼症狀，發生什麼身體的變化導致死亡，目前專家研究顯示還是因為隱形缺氧導致，因為不會有明顯前兆，都是氧氣濃度很低，緊急送醫時，時間已晚。

羅一鈞表示，本週針對家戶感染是調查匡列的重點，希望確診個案都可以儘速到醫院內，減少病程惡化的狀況，今天看起來統計到前天確診病例中，雙北確診病患沒有居家隔離，都是安置在集中檢疫所或是醫院處理，本週會這樣處理，

至於快篩陽性，羅一鈞說，若量能足夠，希望可以到加強版集中檢疫所或是加強版防疫旅館，也會配發血氧機，之前已經配發一千台，今天會在配發一萬五千台，希望篩檢站，快篩陽性時可以拿一台血氧機回家，在家中偵測血氧濃度，小於等於94%，就儘速送醫。

(中時 )