中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增275例COVID-19確定病例，其中274例為本土個案，另有1例境外移入個案，新增25例死亡個案，其中個案分布以新北市162例最多。最新的確診地圖曝光，新北市政府下午３時召開疫情應變記者會，發布最新確診地圖，染疫人數仍以板橋與三重最多。

侯友宜說，新北市今天新增162人，以板橋28人、中和26人為最多，累積總確診人數達5175人，而最新的各區累積確診分布也曝光，染疫人數破百之區由最高至最低依序為，板橋區1122人、中和區820人、三重區634人、新莊區465人、永和區400人、土城區377人、新店區266人、蘆洲區231人、汐止區165人、樹林區142人、五股區120人以及淡水區113人。

侯友宜也說，謝謝市民出來響應快篩，新北各篩檢站昨日累積4346人快篩，數量為有史以來最高，抓出近46個隱性無症狀確診者，陽性比率為1.1%；侯友宜說，新北目前總篩檢人數為43076人，快篩陽性人數為887人，陽性比率為2.1%，依舊呼籲民眾出來廣篩。

(中時新聞網)